Что известно о новом министре здравоохранения Илье Емце

После того, как премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля, Верховная Рада назначила министром здравоохранения Илью Емца. За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Емцу 64 года, с 2003 года он занимал должность директора Государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины".

С 21 декабря 2010 года по 17 мая 2011 года - должность министра здравоохранения в правительстве Николая Азарова.

После отставки Емец вернулся на должность директора Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина.

Также Илья Емец задекларировал большой земельный участок, квартиру, дом и 708 тысяч гривен дохода за 2019 год.

Тем временем, новым министром обороны стал Андрей Таран.