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04 марта 2020, среда, 20:19 76
Кабмин 2020-03-04T20:20:12+02:00
Українські Новини
Что известно о новом министре здравоохранения Илье Емце

Что известно о новом министре здравоохранения Илье Емце

Елена Новикова
Кабмин, Верховная Рада, Министерство здравоохранения Украины, Илья Емец
Илья Емец. Скриншот: YouTube/Ранок з Інтером
Илья Емец. Скриншот: YouTube/Ранок з Інтером

После того, как премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля, Верховная Рада назначила министром здравоохранения Илью Емца. За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Емцу 64 года, с 2003 года он занимал должность директора Государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины".

С 21 декабря 2010 года по 17 мая 2011 года - должность министра здравоохранения в правительстве Николая Азарова.

После отставки Емец вернулся на должность директора Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина.

Также Илья Емец задекларировал большой земельный участок, квартиру, дом и 708 тысяч гривен дохода за 2019 год.

Тем временем, новым министром обороны стал Андрей Таран.

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