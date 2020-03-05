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05 березня 2020, четвер, 19:19 15
Суспільство 2020-03-05T20:45:02+02:00
Українські Новини
Університет Шевченка з 10 березня скасує масові заходи через коронавірус

Університет Шевченка з 10 березня скасує масові заходи через коронавірус

Таня Войтюк
кну імені Тараса Шевченка, масові заходи, Коронавірус, коронавірус в Україні
КНУ ім. Шевченка обмежив проведення масових заходів
КНУ ім. Шевченка обмежив проведення масових заходів

Крім того, що масові заходи через коронавірус заборонять в деяких регіонах, Київський національний університет ім. Т. Шевченка призупинив проведення масових заходів і направлення студентів за кордон для запобігання поширення Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайт університету, передають Українські Новини.

Університет прийняв такі заходи згідно наказу ректора і рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я.

Так, з 10 березня призупиняється проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та художньо-розважального характеру у всіх корпусах і на території університету.

Також призупиняється направлення за кордон студентів, аспірантів, викладачів, науковців та працівників, а також видача запрошень та прийом іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян.

В цей час університет буде проводити тільки заходи, передбачені розкладом занять.

Обмеження будуть діяти до окремого розпорядження.

Як повідомляли Українські Новини, через спалах коронавірусу в Україні в більшості аптек закінчилися маски.

Тим часом 6 осіб госпіталізовано через підозри на коронавірус у Дніпропетровській області.

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