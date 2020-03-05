У Apple через коронавіруса закінчуються айфони

Американська компанія Apple попередила працівників магазинів Apple Store про недостачу смартфонів iPhone для заміни на випадок пошкодження через вплив коронавіруса на ланцюжок поставок компанії. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами співробітника Apple Store, компанія повідомила службі технічної підтримки в магазинах, що смартфони для заміни сильно пошкоджених пристроїв будуть в дефіциті протягом декількох тижнів.

Дефіцит смартфонів пов'язаний з впливом спалаху коронавіруса на ланцюжок поставок компанії Apple. Співробітники Apple Store зможуть запропонувати клієнтам відправити замінені iPhone поштою.

У деяких магазинах Apple Store зафіксована нестача окремих частин для смартфонів. Проте офіційний представник Apple відмовився коментувати ситуацію.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд виділив $50 млрд країнам, постраждалим від коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що IKEA, Apple, Google і інші великі компанії закривають офіси в Китаї.