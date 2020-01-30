IKEA, Apple, Google и другие крупные компании закрывают офисы в Китае

IKEA заявила, что временно закрыла все свои магазины в Китае из-за вспышки коронавируса. Также китайская компания Xiaomi приняла решение о временном закрытии всех офлайн-магазинов в стране в связи со вспышкой нового коронавируса. Все физические магазины будут закрыты с 28 января по 2 февраля, возобновление работы планируется на 3 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания принимает дополнительные меры предосторожности для своих сотрудников и клиентов в китайском регионе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку смертельной болезни. Чтобы обезопасить свой персонал в Китае от опасного вируса, закрыли два фирменных магазина, а в других просто сократили рабочие часы.

Google временно закрывает все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване из-за вспышки коронавируса. Сотрудникам компании, которые уже находятся в стране, порекомендовали уехать как можно скорее и работать из дома как минимум две недели.

Lufthansa и ее дочерние предприятия SWISS и Austrian Airlines до 9 февраля прекращают полеты в Китай из-за вспышки смертоносного коронавируса. Но полеты в Гонконг будут выполняться по плану.

Авиакомпания Air Canada и французская авиакомпания Air France прекращают полеты в Китай. В авиакомпании отмечают, что соответствующее решение принято после рекомендации канадского правительства избегать необязательных поездок на материковую часть Китая.

Как сообщали Українські Новини, в Японии коронавирус обнаружили у человека, не посещавшего Китай.

Тем временем в Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований.