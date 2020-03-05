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05 березня 2020, четвер, 17:44 4
Фінанси 2020-03-05T17:50:25+02:00
Українські Новини
У лютому міжнародні резерви зросли на 1,3% до $26,6 млрд

У лютому міжнародні резерви зросли на 1,3% до $26,6 млрд

Сергей Жолобецкий
НБУ, Міжнародні резерви
Резерви НБУ в лютому збільшилися на $0,3 млрд
Резерви НБУ в лютому збільшилися на $0,3 млрд

В той час, як населення збільшило здачу валюти майже в 3 рази, в лютому міжнародні резерви зросли на 1,3% і на 1 березня 2020 року склали 26,6 млрд доларів (в еквіваленті).

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Збільшення міжнародних резервів у лютому обумовлено, насамперед, збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку.

загалом динаміку резервів протягом місяця визначали операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Наголошується, що в лютому чисте пропозицію валюти збільшилася внаслідок збереження на достатньому рівні надходжень від експорту і одночасного зменшення попиту на валюту з боку імпортерів з-за більш низьких цін і потреби в енергоносіях на тлі теплої зими, а також поширення у світі коронавіруса, що ускладнило торгівлю і стримувало міжнародний туризм.

Як результат, обсяги купівлі валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищили обсяги продажів на 689 млн доларів.

Також НБУ поповнював міжнародні резерви в окремі дні, коли пропозиція валюти було більше попиту, і купив 734 млн доларів.

У той же час для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Нацбанк також провів валютну інтервенцію з продажу валюти на 45 млн доларів.

Також динаміку резервів визначали операції уряду щодо управління державним боргом.

На обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті в загальному було направлено 768,8 млн доларів (в еквіваленті).

З них 417,2 млн доларів виплачена за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті, 213,6 млн доларів - за зобов'язаннями уряду та НБУ в користь Міжнародного валютного фонду (МВФ), а 33,7 млн доларів за єврооблігаціями (ОВДП).

Інші кошти сплачені за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

У той же час протягом місяця уряд залучив 202,3 млн доларів за рахунок розміщення валютних ОВДП.

До того ж динаміку визначила переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют).

В минулому місяці їх вартість збільшилася на 207,2 млн доларів (в еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і НБУ.

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