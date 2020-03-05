НБУ обновил список системно важных банков

В то время, как население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза, Национальный банк включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков.

Количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк.

Системно важными являются 14 банков: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк (Украина), А-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Кредобанк, ОТП Банк, "Пивденный".

Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.

Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 и будет зависеть от значения показателя системной важности банка.

Буфер системной важности составит 1% для "Райффайзен Банка Аваль", Альфа-банка, А-Банка, ПУМБа, УкрСиббанка, ТАСкомбанка, Universal Bank, ОТП Банка, Банка "Пивденный" и Кредобанка.

Буфер системной важности составит 1,5% для Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка.

Буфер системной важности составит 2% для Приватбанка.

Эти банки также должны разработать планы восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка.

Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

Кроме того, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

Подходы к определению системно важных банков были пересмотрены летом прошлого года.

Обновленная методология обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка.

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