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05 марта 2020, четверг, 12:15 1269
Финансы 2020-03-05T12:19:18+02:00
Українські Новини
НБУ обновил список системно важных банков

НБУ обновил список системно важных банков

Сергей Жолобецкий
НБУ, Банки, системно важные банки
НБУ сохранил количество системно важных банков
НБУ сохранил количество системно важных банков

В то время, как население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза, Национальный банк включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков.

Количество банков осталось неизменным и составляет 14 учреждений, в то же время вместо Укрсоцбанка, в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк.

Системно важными являются 14 банков:  Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк (Украина), А-Банк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, УкрСиббанк, ТАСкомбанк, Universal Bank, Кредобанк, ОТП Банк, "Пивденный". 

Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.

Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 и будет зависеть от значения показателя системной важности банка.

Буфер системной важности составит 1% для "Райффайзен Банка Аваль", Альфа-банка, А-Банка, ПУМБа, УкрСиббанка, ТАСкомбанка, Universal Bank, ОТП Банка, Банка "Пивденный" и Кредобанка.

Буфер системной важности составит 1,5% для Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка.

Буфер системной важности составит 2% для Приватбанка.

Эти банки также должны разработать планы восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка.

Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

Кроме того, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

Подходы к определению системно важных банков были пересмотрены летом прошлого года.

Обновленная методология обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка.

Доллар приближается к отметке 25. Курс валют в четверг от НБУ.

Банкиры и аналитики рассказали, чего ожидать от доллара в начале весны.

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