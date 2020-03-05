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05 березня 2020, четвер, 16:31 6
Кабмін 2020-03-05T16:32:05+02:00
Українські Новини
Міністр юстиції Малюська задекларував більше двох мільйонів гривень доходів за 2019

Міністр юстиції Малюська задекларував більше двох мільйонів гривень доходів за 2019

Елена Новикова
Міністерство юстиції України, декларація про доходи, Єдиний реєстр декларацій осіб, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua
Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua

Міністр юстиції Денис Малюська, який у лютому заробив 39 883 гривень, задекларував 2,080 мільйонів гривень доходів за минулий рік, його дружина Людмила - 1,08 мільйонів гривень доходів. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Зарплата Малюськи в Міністерстві юстиції склала 303 тис. гривень, в Міжнародної фінансової корпорації - 625 тис. гривень.

Його дохід від підприємницької діяльності становить 75,6 тис. гривень, додаткові блага - 20 тис. гривень, пенсія - 1 млн гривень.

Зарплата дружини в Міністерстві цифровий трансформації становила 84 тис. гривень.

Також вона задекларувала 950 тис. гривень від підприємницької діяльності і отримані 45 тис. гривень допомоги при народженні дитини.

У власності Малюськи є квартира у Києві площею 34,6 кв. м.

Також він задекларував 2 квартири і 1 земельна ділянка, зареєстровані на третя особа: квартира в Києві площею 72,4 кв.м, квартира в Київській області площею 249,3 кв. м. та земельна ділянка в Київській області площею 781 кв. м.

Малюська володіє автомобілем Mazda, купленим у 2008 році за 152 тис. гривень.

В декларації він вказав 102 тис. гривень та 44,5 тис. доларів на рахунку в "Райффайзен банк Аваль" і 45 тис. гривень готівкових коштів.

Його дружина задекларувала 32 тис. гривень на рахунку в Державному Ощадному банку, 103,6 тис. гривень та 1,9 тис. доларів у "Райффайзен банк Аваль".

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік міністр юстиції Малюська задекларував 1,2 млн гривень доходів.

Раніше повідомлялося про те, 4 березня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Арсен Аваков, Михайло Федоров, Владислав Криклій і Денис Малюська зберегли свої посади.

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