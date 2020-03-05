Міністр юстиції Малюська задекларував більше двох мільйонів гривень доходів за 2019

Міністр юстиції Денис Малюська, який у лютому заробив 39 883 гривень, задекларував 2,080 мільйонів гривень доходів за минулий рік, його дружина Людмила - 1,08 мільйонів гривень доходів. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Зарплата Малюськи в Міністерстві юстиції склала 303 тис. гривень, в Міжнародної фінансової корпорації - 625 тис. гривень.

Його дохід від підприємницької діяльності становить 75,6 тис. гривень, додаткові блага - 20 тис. гривень, пенсія - 1 млн гривень.

Зарплата дружини в Міністерстві цифровий трансформації становила 84 тис. гривень.

Також вона задекларувала 950 тис. гривень від підприємницької діяльності і отримані 45 тис. гривень допомоги при народженні дитини.

У власності Малюськи є квартира у Києві площею 34,6 кв. м.

Також він задекларував 2 квартири і 1 земельна ділянка, зареєстровані на третя особа: квартира в Києві площею 72,4 кв.м, квартира в Київській області площею 249,3 кв. м. та земельна ділянка в Київській області площею 781 кв. м.

Малюська володіє автомобілем Mazda, купленим у 2008 році за 152 тис. гривень.

В декларації він вказав 102 тис. гривень та 44,5 тис. доларів на рахунку в "Райффайзен банк Аваль" і 45 тис. гривень готівкових коштів.

Його дружина задекларувала 32 тис. гривень на рахунку в Державному Ощадному банку, 103,6 тис. гривень та 1,9 тис. доларів у "Райффайзен банк Аваль".

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік міністр юстиції Малюська задекларував 1,2 млн гривень доходів.

Раніше повідомлялося про те, 4 березня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Арсен Аваков, Михайло Федоров, Владислав Криклій і Денис Малюська зберегли свої посади.