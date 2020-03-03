подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
03 марта 2020, вторник, 07:30 210 Документ
Кабмин 2020-03-03T07:30:02+02:00
Українські Новини
В феврале министр юстиции Малюська заработал намного меньше, чем его заместители

В феврале министр юстиции Малюська заработал намного меньше, чем его заместители

Елена Новикова
Зарплаты, Министр юстиции, Денис Малюська, зарплаты чиновников, Зарплаты за февраль
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи, которого ранее суд оштрафовал на 38 тысяч гривен, за февраль составила 39,9 тыс. гривен, его замов - от 62,5 тыс. до 105,6 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Малюське в феврале, составила 39 883 гривны, из них должностной оклад - 12 838 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 2 567 гривен, заработная плата за дни командировки - 23 867 гривен, индексация - 610 гривен.

Материальна помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась.

После удержания налогов и сборов он получил 32 106 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 80 689 гривен, заместителей Александра Банчука - 99 606 гривен, Виталия Василика - 80 711 гривен, Андрея Гайченко - 80 536 гривен, Валерии Коломиец - 105 630 гривен, Ивана Лищины - 62 504 гривны и Ольги Онищук - 64 072 гривны.

Государственный секретарь министерства Анна Буяджи в январе не получала зарплату, так как сейчас находится отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет.

Ответ Министерства юстиции на запрос Українських Новин.Ответ Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Зарплата министра юстиции за февраль.Зарплата министра юстиции за февраль.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Малюськи за январь составила 20 тыс. гривен, его замов - от 29,8 тыс. до 40,2 тыс. гривен.

Ранее сообщалось о том, депутат Папиев предлагает Верховной Раде уволить Дениса Малюську за игнорирование решения ЕСПЧ по закону о люстрации.

Больше новостей о: Зарплаты Министр юстиции Денис Малюська зарплаты чиновников Зарплаты за февраль

В январе Разумков заработал меньше, чем Стефанчук...
Отчет сдал - можно стоять на голове: министр Малюс...
Депутат Папиев предлагает Раде уволить Малюську из...
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал боле...
Законопроект о референдуме могут опубликовать 4 марта, - Стефанчук
В январе 2020 коммуналка выросла на 20% в сравнении с прошлым годом
Новости
В феврале министр юстиции Малюська заработал намного меньше, чем его заместители 07:30 Документ
Гончарук уходить не собирается. В Украине ищут коронавирус 07:00 Новости дня
Доллар резко подорожал во вторник. Официальный курс валют от НБУ 06:00
Максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн гривен 05:55
В 2020 резко вырастут цены на контрактную форму обучения. Какие специальности подорожают 05:35
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога 18:44
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
больше новостей
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
больше новостей
Убийство Старицкого: полиция не провела следственный эксперимент из-за отсутствия Кожары дома
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok