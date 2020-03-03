В феврале министр юстиции Малюська заработал намного меньше, чем его заместители

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи, которого ранее суд оштрафовал на 38 тысяч гривен, за февраль составила 39,9 тыс. гривен, его замов - от 62,5 тыс. до 105,6 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Малюське в феврале, составила 39 883 гривны, из них должностной оклад - 12 838 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 2 567 гривен, заработная плата за дни командировки - 23 867 гривен, индексация - 610 гривен.

Материальна помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась.

После удержания налогов и сборов он получил 32 106 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 80 689 гривен, заместителей Александра Банчука - 99 606 гривен, Виталия Василика - 80 711 гривен, Андрея Гайченко - 80 536 гривен, Валерии Коломиец - 105 630 гривен, Ивана Лищины - 62 504 гривны и Ольги Онищук - 64 072 гривны.

Государственный секретарь министерства Анна Буяджи в январе не получала зарплату, так как сейчас находится отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет.

Ответ Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Зарплата министра юстиции за февраль.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Малюськи за январь составила 20 тыс. гривен, его замов - от 29,8 тыс. до 40,2 тыс. гривен.

Ранее сообщалось о том, депутат Папиев предлагает Верховной Раде уволить Дениса Малюську за игнорирование решения ЕСПЧ по закону о люстрации.