На Закарпатті виписали всіх, у кого підозрювали коронавірус. У Чернівцях продовжують лікування

У Чернівецькій області коронавірус підозрюють ще у двох людей , а у цей час і

Про це на брифінгу повідомив в. о. директора КПГ "Обласна клінічна інфекційна лікарня Закарпатської обласної ради" Мар'ян Мальчицький, передає "Радіо Свобода".

"Всі особи, які з різних причин були відправлені на карантин і обсервацію в інфекційну лікарню, виписані. Коронавіруса у них не виявлено", - сказав він.

За його словами, ситуація з коронавірусом в області стабільна: випадків захворювання на території Закарпаття сьогодні не зареєстровано. У сімейної пари, яка мала ознаки захворювання, підтверджена інша вірусна інфекція, чоловік і жінка вже одужали.

У Чернівцях продовжують лікування для тих, у кого знайшли симптоми коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, люди, які зробили щеплення від кору, майже не хворіють коронавірусом.

Тим часом в Україні будуть забороняти масові заходи через спалах коронавірусу.