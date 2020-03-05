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05 березня 2020, четвер, 15:30 12
Суспільство 2020-03-05T15:39:43+02:00
Українські Новини
На Закарпатті виписали всіх, у кого підозрювали коронавірус. У Чернівцях продовжують лікування

На Закарпатті виписали всіх, у кого підозрювали коронавірус. У Чернівцях продовжують лікування

Таня Войтюк
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Карантин для інфікованих на Закарпатті завершився. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Карантин для інфікованих на Закарпатті завершився. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

У Чернівецькій області коронавірус підозрюють ще у двох людей, а у цей час із закарпатської обласної інфекційної лікарні виписали всіх, хто перебував на карантині або обсервації з підозрою на короновірус.

Про це на брифінгу повідомив в. о. директора КПГ "Обласна клінічна інфекційна лікарня Закарпатської обласної ради" Мар'ян Мальчицький, передає "Радіо Свобода".

"Всі особи, які з різних причин були відправлені на карантин і обсервацію в інфекційну лікарню, виписані. Коронавіруса у них не виявлено", - сказав він.

За його словами, ситуація з коронавірусом в області стабільна: випадків захворювання на території Закарпаття сьогодні не зареєстровано. У сімейної пари, яка мала ознаки захворювання, підтверджена інша вірусна інфекція, чоловік і жінка вже одужали.

У Чернівцях продовжують лікування для тих, у кого знайшли симптоми коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, люди, які зробили щеплення від кору, майже не хворіють коронавірусом.

Тим часом в Україні будуть забороняти масові заходи через спалах коронавірусу.

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