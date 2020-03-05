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05 марта 2020, четверг, 13:24 718
Общество 2020-03-05T13:32:11+02:00
Українські Новини
В медцентре "Новые Санжары" закончился карантин. Эвакуированные украинцы поехали по домам

В медцентре "Новые Санжары" закончился карантин. Эвакуированные украинцы поехали по домам

Валерия Драгомирова
Карантин, Владимир Зеленский, Новые Санжары, Эвакуированные украинцы

Эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины и иностранцы вышли из санатория в Новых Санжарах. У санатория ждали близкие с цветами. После объятий людей попросили собраться, чтобы заслушать президента. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция с места событий. 

Зеленского в рабочей поездке сопровождают глава Офиса президента Андрей Ермак и министр внутренних дел Арсен Аваков. Прибыв в санаторий, Зеленский поблагодарил Нацгвардию, МВД, губернатора Полтавы, МОЗ, врачей и журналистов.


Уже бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая также жила в санатории эти две недели, президент обнял со словами: "Я не боюсь". Иностранцев Зеленский попросил задержаться в Украине.

"Побудьте немного в Украине, хорошая возможность попутешествовать внутри страны. По сравнению с многими странами в Европе, у нас меньше случаев заболевания коронавирусом. Мы это контролируем... Я думаю, вы запомните Новые Санжары на всю жизнь. И приезжайте сюда отдыхать", - сказал президент.

По состоянию на 12:45 эвакуированные из Китая украинцы разъежаются по домам, а иностранцами займется посольство, пишет poltava.to.



Как сообщали Українські Новини, 20 февраля украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. 

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