В медцентре "Новые Санжары" закончился карантин. Эвакуированные украинцы поехали по домам

Эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины и иностранцы вышли из санатория в Новых Санжарах. У санатория ждали близкие с цветами. После объятий людей попросили собраться, чтобы заслушать президента. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция с места событий.

Зеленского в рабочей поездке сопровождают глава Офиса президента Андрей Ермак и министр внутренних дел Арсен Аваков. Прибыв в санаторий, Зеленский поблагодарил Нацгвардию, МВД, губернатора Полтавы, МОЗ, врачей и журналистов.



Уже бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая также жила в санатории эти две недели, президент обнял со словами: "Я не боюсь". Иностранцев Зеленский попросил задержаться в Украине.



"Побудьте немного в Украине, хорошая возможность попутешествовать внутри страны. По сравнению с многими странами в Европе, у нас меньше случаев заболевания коронавирусом. Мы это контролируем... Я думаю, вы запомните Новые Санжары на всю жизнь. И приезжайте сюда отдыхать", - сказал президент.



По состоянию на 12:45 эвакуированные из Китая украинцы разъежаются по домам, а иностранцами займется посольство, пишет poltava.to.







Как сообщали Українські Новини, 20 февраля украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области.