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  • У сербській частині Боснії і Герцеговини зафіксували перші випадки зараження коронавірусом
05 березня 2020, четвер, 12:03 14
Європа 2020-03-05T13:15:02+02:00
Українські Новини
У сербській частині Боснії і Герцеговини зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

У сербській частині Боснії і Герцеговини зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

Елена Новикова
Боснія і Герцеговина, Коронавірус, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії, Республіка Сербська
Вірус. Фото: pixabay
Вірус. Фото: pixabay

В той час, як кількість хворих коронавірусом в світі збільшилося до 95 тисяч осіб, вперше зафіксували два випадки захворювання коронавірусом Covid-19 в Республіці Сербській (Боснія і Герцеговина), у чоловіка і його дитини. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Республіки Сербської, повідомляє місцеве видання Klix.ba.

Міністр охорони здоров'я та соціальної роботи Ален Шеранич повідомив, що житель столиці Республіки Сербської, Баня-Лука, перебуваючи на роботі в Італії. Пізніше захворіла і його дитина.

За його словами, після прояву симптомів чоловік звернувся до лікарів і був ізольований. На даний момент він відчуває себе добре.

Після того, як зафіксували хворобу і у дитини, влади зв'язалися з керівництвом школи, де він навчається. На даний момент заняття скасували, а школа закрита на дезінфекцію. Учнів, з якими контактувала інфікована дитина, обстежили. Ні в кого з них немає симптомів.

Дружина инфицированого чоловіка також пройшла перевірку на коронавірус Covid-19. Результат виявився негативним.

В Республіці Сербській не виключають появу нових випадків інфікування, але закликають громадян зберігати спокій.

Як повідомляли Українські Новини, в Угорщині підтвердили нові випадки зараження коронавірусом.

Також в Україні шістьох осіб перевіряють на коронавірус.

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