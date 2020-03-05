У сербській частині Боснії і Герцеговини зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

В той час, як кількість хворих коронавірусом в світі збільшилося до 95 тисяч осіб, вперше зафіксували два випадки захворювання коронавірусом Covid-19 в Республіці Сербській (Боснія і Герцеговина), у чоловіка і його дитини. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Республіки Сербської, повідомляє місцеве видання Klix.ba. Міністр охорони здоров'я та соціальної роботи Ален Шеранич повідомив, що житель столиці Республіки Сербської, Баня-Лука, перебуваючи на роботі в Італії. Пізніше захворіла і його дитина. За його словами, після прояву симптомів чоловік звернувся до лікарів і був ізольований. На даний момент він відчуває себе добре. Після того, як зафіксували хворобу і у дитини, влади зв'язалися з керівництвом школи, де він навчається. На даний момент заняття скасували, а школа закрита на дезінфекцію. Учнів, з якими контактувала інфікована дитина, обстежили. Ні в кого з них немає симптомів. Дружина инфицированого чоловіка також пройшла перевірку на коронавірус Covid-19. Результат виявився негативним. В Республіці Сербській не виключають появу нових випадків інфікування, але закликають громадян зберігати спокій. Як повідомляли Українські Новини, в Угорщині підтвердили нові випадки зараження коронавірусом. Також в Україні шістьох осіб перевіряють на коронавірус.