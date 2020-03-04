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04 березня 2020, середа, 23:23 8
Кабмін 2020-03-05T01:00:01+02:00
Українські Новини
Ахметов платив Шмигалю за 300 тисяч гривень в місяць

Ахметов платив Шмигалю за 300 тисяч гривень в місяць

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Рінат Ахметов, Денис Шмигаль, ДТЄК
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Сьогодні, 4 березня, Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. За проект постанови №3168 проголосував 291 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. "Страна" повідомляє, що його бекграунд в енергетиці пов'язаний з компанією Ріната Ахметова "ДТЕК". У 2017 році він став заступником генерального директора місцевої філії ахметовської ДТЕК. Там він працює два роки, ставши за підсумками директором Бурштинської ТЕС і займаючи керівні позиції в керуючої компанії.

У серпні 2019 року Зеленський призначає Шмигаля губернатором Івано-Франківської області. А в лютому 2020-го - міністром громад і територій замість Олени Бабак, а також віце-прем'єром

Після Майдану він намагався увійти до Ради як самовисуванець, але і програв вибори, посівши останнє місце на своєму окрузі.

Ще в 2014 році Шмигаль претендував на пост глави Львівської області, та на сайті НАЗК поки є тільки декларция, яку Денис Шмигаль подавав, коли збирався стати івано-франківським губернатором. арплата Дениса Шмигаля в ДТЕК сукупно за 2018 рік склала три з половиною мільйони гривень - тобто отримував він у Ахметова майже за 300 тисяч в місяць.

Нагадаємо, що відомо про нового прем'єра Шмигаля.

4 лютого 2020 року Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій.

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