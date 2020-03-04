МінТОТ очолив Олексій Рєзніков. Що про нього відомо

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Новим віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій призначили Олексія Рєзнікова

За відповідне рішення проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Рєзніков народився у 1966 році у Львові, в 1991 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство".

У червні 2014 року був обраний заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, в березні 2016 року став заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення повноважень з питань самоврядування.

У вересні 2018 року мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив Рєзнікова з посади заступника голови КМДА.

З вересня 2019 року є представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

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