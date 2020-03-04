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04 березня 2020, середа, 21:57 11
Кабмін 2020-03-04T22:56:08+02:00
Українські Новини
МінТОТ очолив Олексій Рєзніков. Що про нього відомо

МінТОТ очолив Олексій Рєзніков. Що про нього відомо

Анна Рудык
Кабмін, Верховна Рада, МінТОТ, Кабмін Шмигаля, Олексій Рєзніков
Олексій Резніков. Фото: Facebook/Олексій Резніков
Олексій Резніков. Фото: Facebook/Олексій Резніков

Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Новим віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій призначили Олексія Рєзнікова

За відповідне рішення проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Рєзніков народився у 1966 році у Львові, в 1991 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство".

У червні 2014 року був обраний заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, в березні 2016 року став заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення повноважень з питань самоврядування.

У вересні 2018 року мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив Рєзнікова з посади заступника голови КМДА.

З вересня 2019 року є представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляли Українські Новини, що відомо про нового прем'єр-міністра Дениса Шмыгаля.

Також Аваков, Федоров, Криклій і Малюська зберегли свої місця, а Пристайко отримав нову посаду.

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