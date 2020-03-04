Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо

На позачерговому засіданні, яке скликав президент Володимир Зеленський, Верховна Рада призначила міністром Кабінету Міністрів Олега Немчінова.

За відповідне рішення проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Немчінов народився у Львові в 1977 році.

З 2000 року по 2004 роки був викладачем Львівського професійно-технічного училища № 32, з 2009 по 2010 рік - начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації Львова, з 2014 по 2017 Немчинов служив у Державній прикордонній службі.

В 2016 був учасником антитерористичної операції на території Донецької області.

З квітня 2017 року і по теперішній час був державним секретарем Міністерства молоді та спорту України.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня, на якому затвердили новий склад Кабміну.

Раніше повідомлялося про те, що Дениса Шмигаля призначили новим прем'єр-міністром.