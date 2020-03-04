Що відомо про нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця

Після того, як прем'єр-міністром призначили Дениса Шмигаля, Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я Іллю Ємця. За відповідне рішення проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Ємцю 64 роки, з 2003 року він обіймав посаду директора Державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України".

З 21 грудня 2010 року по 17 травня 2011 року - посаду міністра охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.

Після відставки Ємець повернувся на посаду директора "Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України".

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну.

Ілля Ємець задекларував велику земельну ділянку, квартиру, будинок 708 тисяч гривень доходу за 2019 рік.

Тим часом, новим міністром оборони став Андрій Таран.