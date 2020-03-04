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04 березня 2020, середа, 20:26 34
Кабмін 2020-03-04T20:26:47+02:00
Українські Новини
Що відомо про нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця

Що відомо про нового міністра охорони здоров'я Іллі Ємця

Елена Новикова
Кабмін, Верховна Рада, Міністерство охорони здоров’я України, Ілля Ємець
Ілля Ємець. Скріншот: YouTube/Ранок з Інтером
Ілля Ємець. Скріншот: YouTube/Ранок з Інтером

Після того, як прем'єр-міністром призначили Дениса Шмигаля, Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я Іллю Ємця. За відповідне рішення проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Ємцю 64 роки, з 2003 року він обіймав посаду директора Державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України".

З 21 грудня 2010 року по 17 травня 2011 року - посаду міністра охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова.

Після відставки Ємець повернувся на посаду директора "Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України".

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну.

Ілля Ємець задекларував велику земельну ділянку, квартиру, будинок 708 тисяч гривень доходу за 2019 рік.

Тим часом, новим міністром оборони став Андрій Таран.

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