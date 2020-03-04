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04 марта 2020, среда, 17:45 83
Финансы 2020-03-04T17:52:10+02:00
Українські Новини
Кандидат в министры здравоохранения Емец задекларировал большой участок, дом, квартиру и 708 тыс. гривен зарпл

Кандидат в министры здравоохранения Емец задекларировал большой участок, дом, квартиру и 708 тыс. гривен зарплаты

Елена Новикова
Зарплата, Доходы, Министерство здравоохранения Украины, Илья Емец
Илья Емец. Скриншот: YouTube/Ранок з Інтером
Илья Емец. Скриншот: YouTube/Ранок з Інтером

Кандидат на должность министра здравоохранения Илья Емец задекларировал 708 тыс. гривен зарплаты за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українські Новини.

Согласно информации в реестре, он задекларировал 708 тыс. гривен зарплаты за работу в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения.

Также он задекларировал 144,8 тыс. гривен пенсии за 2019 год.

Кроме того, Емец внес в декларацию 485,2 тыс. гривен, 3,7 тыс. долларов и 25,3 тыс. евро, размещенных на счетах Приватбанка.

Кроме этого, 670 тыс. гривен, 74 тыс. долларов и 57 тыс. евро наличных средств.

Емец внес в декларацию земельный участок площадью 1 003 кв. м за 194,6 тыс. гривен, жилой дом площадью 375,5 кв. м за 144,4 тыс. гривен и квартиру площадью 44,6 кв. м за 18 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Илья Емец ранее входил во временную рабочую группу по реформированию системы здравоохранения.

Ранее сообщалось о том, кандидат на должность министра обороны Анрей Таран задекларировал 507 тысяч гривен доходов за 2019 год. 

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