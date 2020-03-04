Фракції Порошенка і Вакарчука не голосували за відставку уряду Гончарука

Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. 353 депутати з мінімально необхідних 226 проголосували за проект постанови №3158. А партії "Голос" та "Європейська солідарність" утримались від голосування. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

З 27 депутатів партії "Європейська солідарність" 2 депутати були відсутні, а 25 - утрималися.

Результати голосування партії "Європейська солідарність". Скріншот: rada.gov.ua

Всі 20 депутатів партії "Голос" утримались від голосування за відставку Гончарука.

Результати голосування партії "ГОЛОС". Скріншот: rada.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. За проект постанови №3168 проголосував 291 депутат при мінімально необхідних 226. За призначення Шмигаля прем'єром проголосували 242 депутати фракції "Слуга народу", 18 - "За майбутнє", 17 - "Довіра", 14 - позафракційні.

При цьому проти проголосували "Опозиційна платформа - За життя" - 35 депутатів і "Європейська солідарність"- 24 депутати.

Також на позачерговому засіданні Верховної Ради України президенту Володимиру Зеленському під час його виступу встановили суфлери.