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04 березня 2020, середа, 12:02 14
Зовнішня політика 2020-03-04T12:47:43+02:00
Українські Новини
Посли Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького

Посли Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького

Ярина Вацяк
Санкції ЄС, Едуард Ставицький, Микола Азаров
Азаров
Азаров

Активи ексміністр енергетики Едуарда Ставицького, а також колишнього прем'єрміністра України Миколи Азарова, посли Європейського союзу вирішили розморозити, повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі.

"Посли ЄС вирішили зняти арешт активів колишнього прем'єр-міністра України Азарова та колишнього міністра енергетики Ставицького. Продовжити на 12 місяців для Януковича і восьми інших (екс-чиновників - ред.) І на шість місяців - для його сина Олександра", - повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

Про те, що Європейський союз, ймовірно, зніме санкції за незаконне привласнення державних коштів з колишнього прем'єра Миколи Азарова, екс-міністр енергетики Едуарда Ставицького, стало відомо 28 січня.

Водночас віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляв, що українська влада не бачить "сигналів" про наміри Європейського союзу скасувати санкції щодо колишніх чиновників часів президентства Віктора Януковича.

Як повідомляли Українські Новини, Суд Європейського Союзу скасував персональні санкції, продовжені Радою ЄС проти експрезидента Віктора Януковича в 2018 році, однак колишній президент-утікач продовжує залишатися під чинними санкціями до березня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що вілли сина Азарова в Італії заарештовано, а нерухомість в Україні передана в управління.

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