Виллы сына Азарова в Италии арестованы, а недвижимость в Украине передана в управление

Киевский апелляционный суд арестовал 2 виллы в Италии бывшего депутата Верховной Рады, сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 3 его дома в Украине.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что в начале августа была рассмотрена апелляция Генпрокуратуры на отказ суда первой инстанции арестовать имущество Азарова в рамках уголовного производства.\r\nГенпрокуратура отметила, что получены доказательства причастности украинского экс-чиновника к иностранным фирмам, чьи счета и имущество просит арестовать следствие.\r\nАпелляционный суд согласился с такой позицией и наложил арест на 10 банковских счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии компаниями "Sobwell Holdings Limited", "Elterwood Holdings Limited", "Lynnfield Enterprises Limited", "Harborside EstatesLimited", "Sprengen Finanse Limited", "Stragenton Holdings Limited", "Blaxton Investments Limited", "Stichting Depositary Donau Investments Fund".\r\nТакже наложен арест на 2 дома и земельные участки, расположенные на территории Италии в муниципалитете Ольбия (Сассари), городок Гольфо Маринелла, которые принадлежат компании AGOSTO 2012 s.r.1.\r\nКроме того, арестована недвижимость Азарова в Украине: 2 коттеджа, 3 земельных участка, 3 жилых дома, 2 домовладения и гараж.\r\nПри этом жилой дом, 2 домовладения и земучасток Азарова переданы для реализации АРМА.\r\nРешение суда обжалованию не подлежит.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну экс-депутату Верховной Рады от "Партии регионов" Алексею Азарову в получении 140 млн гривен взятки.\r\nМВД объявило в розыск сына Азарова.