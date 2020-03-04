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04 березня 2020, середа, 11:42 18
Суспільство 2020-03-04T13:45:02+02:00
Українські Новини
В Чернівцях на ринку масками торгують по 10 гривень за штуку

В Чернівцях на ринку масками торгують по 10 гривень за штуку

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Захисні маски, коронавірус в Чернівцях
Аптека у Чернівцях. Фото: Страна
Аптека у Чернівцях. Фото: Страна

У Чернівцях, де вчора зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, в аптеках відсутні маски, але на місцевому ринку їх продають по 10 гривень за штуку. Про це повідомляє Страна.

Так, повідомляється, що в одній з аптек фармацевт повідомила журналістам про відсутність масок по всіх аптеках міста.

"Ще не отримали, але чекаємо. Мають приїхати. У місті теж ніде в аптеках поки немає масок", - розповіла фармацевт.

На вході в найбільший в місті ринок "Калинка" вивішена інструкція з профілактики коронавірусу.

Профілактика коронавіруса. Фото: КраїнаПрофілактика коронавірусу. Фото: Страна

Наголошується, що на самому ринку журналісти знайшли жінку, яка продає маски по 10 гривень за штуку.

Торгівля масками на ринку в Чернівцях. Фото: КраїнаТоргівля масками на ринку в Чернівцях. Фото: Страна

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я заявляє, що заклади охорони здоров'я забезпечені медичними масками, в той час як коронавірус викликав на них небувалий попит і купити їх можна не у всіх аптеках.

Тим часом за два місяці поширення коронавірусу у світі кількість заражених Covid-19 досягла майже 90 тисяч.

А у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавірусу.

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