В Чернівцях на ринку масками торгують по 10 гривень за штуку

У Чернівцях, де вчора зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, в аптеках відсутні маски, але на місцевому ринку їх продають по 10 гривень за штуку. Про це повідомляє Страна.

Так, повідомляється, що в одній з аптек фармацевт повідомила журналістам про відсутність масок по всіх аптеках міста.

"Ще не отримали, але чекаємо. Мають приїхати. У місті теж ніде в аптеках поки немає масок", - розповіла фармацевт.

На вході в найбільший в місті ринок "Калинка" вивішена інструкція з профілактики коронавірусу.

Профілактика коронавірусу. Фото: Страна

Наголошується, що на самому ринку журналісти знайшли жінку, яка продає маски по 10 гривень за штуку.

Торгівля масками на ринку в Чернівцях. Фото: Страна

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я заявляє, що заклади охорони здоров'я забезпечені медичними масками, в той час як коронавірус викликав на них небувалий попит і купити їх можна не у всіх аптеках.

Тим часом за два місяці поширення коронавірусу у світі кількість заражених Covid-19 досягла майже 90 тисяч.

А у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавірусу.