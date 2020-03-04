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04 березня 2020, середа, 09:48 28 Карта
Суспільство 2020-03-04T11:15:03+02:00
Українські Новини
Сильні дощі зі снігом: в Україні оголосили штормове попередження

Сильні дощі зі снігом: в Україні оголосили штормове попередження

Надежда Комендантова
дснс, штормове попередження, погода в Україні, погода в Карпатах, Попередження, Негода в Україні
Дощ. Фото: Yurtgazetesi.com.tr
Дощ. Фото: Yurtgazetesi.com.tr

В той час, як у частини України 4 березня потеплішає до +20, в деяких областях погода погіршилася, оголошено штормове попередження у Карпатах.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також в горах сьогодні мокрий сніг.

"За даними Укргідрометцентру, 4 березня на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, в горах з мокрим снігом (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на 6 ранку дощі у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях, на решті території без опадів. Середня температура повітря +4+5. Покриття на дорогах державного значення-сухе, в областях з опадами мокре. На перевальних ділянках доріг дощі.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру, на заході України пройдуть снігопади в Карпатах, але буде до +8 тепла.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На сході і півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +14...+19 градусів.

Штормове попередження в Україні. Карта: УкргідрометцентрШтормове попередження в Україні. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, більшість синоптиків сходяться на думці, що українців в нинішньому році чекає непроста весна: пізня, в цілому тепла, з різким переходом до літньої погоди вже в травні і з опадами нижче норми.

Раніше метеоролог розповіла, яка погода чекає українців в майбутньому.

 

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