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04 марта 2020, среда, 06:00 1958 Карта
Жизнь 2020-03-04T06:00:02+02:00
Українські Новини
Почти лето, местами со снегом: синоптик предупредила об очередной погодной аномалии

Почти лето, местами со снегом: синоптик предупредила об очередной погодной аномалии

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода весной, весна-2020, погода в марте
Весна. Фото pixabay.com
Весна. Фото pixabay.com

В то время, как синоптики прогнозируют возвращение зимы в марте и изнуряюще жаркий май, погода в Украине продолжает удивлять. В то время, как традиционно сложилось, что в начале марта господствует еще зимняя погода с морозами и снегопадами, этот год стал исключением из правил. Так, уже на четверный день весны в стране потеплеет до рекордных +20. Однако местами еще возможны дожди со снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook странице.

"4 марта у нас ожидается + 12 + 18 градусов, а на юге и местами в Центре может быть и до +20 градусов", - сообщила синоптик.

По ее словам, ложкой дегтя в этой погодной б"бочке меда" окажется похолодание на крайнем западе до + 5 + 10 градусов.Там же пройдут дожди, а в Карпатах с мокрым снегом.

В Киеве 4 марта, по словам Диденко, будет роскошный апрель, теплый и сухой, до +15 градусов, а возможно и жарче.

В то ж время, по прогнозу Гидрометцентра, на западе Украины пройдут снегопады в Карпатах, но будет до +8 тепла.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке и юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, большинство синоптиков сходятся во мнении, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.

Ранее метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

 

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