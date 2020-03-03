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03 березня 2020, вівторок, 21:25 13
Кабмін 2020-03-03T22:30:03+02:00
Українські Новини
Кабмін направив субвенцію в півтора мільярда гривень на виплату надбавок вчителям

Кабмін направив субвенцію в півтора мільярда гривень на виплату надбавок вчителям

Таня Войтюк
Кабмін, Вчителі, Субвенція, Ганна Новосад
Кабмін направив субвенцію на надбавку вчителям
Кабмін направив субвенцію на надбавку вчителям

Кабінет Міністрів встановив механізм розподілу залишку субвенції за минулі роки і розподілив 1,5 млрд гривень освітньої субвенції місцевим бюджетам для виплати надбавок за 21 тис. гривень вчителям зі стажем до 10 років.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кабмін направив до регіонів субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн гривень для виплати надбавок 73 тис. педагогам зі стажем до 10 років.

Зазначається, що надбавка виплачуватиметься в розмірі 21 020 гривень.

"Сьогодні молоді вчителі - одна з найменш фінансово захищених категорій педагогів. Із низьким стажем вони отримують майже мінімальну заробітну плату - це неприпустимо. Ця виплата наприкінці року допоможе хоча б трохи вирівняти ситуацію і підтримати молодих учителів", - сказала міністерка освіти Ганна Новосад.

Згідно з повідомленням, виплата вчителю буде еквівалентна 10 прожитковим мінімумам для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року (1 такий мінімум наразі становить 2 102 гривні).

Виплата здійснюватиметься наприкінці року, одноразово і в повному розмірі.

Зазначено, що виплату отримають педагоги, які станом на 1 січня працювали вчителем і мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження в 2020 році та продовжують займати посаду вчителя.

Як повідомляли Українські Новини, 12 лютого Кабмін виділив 2,2 млрд гривень на надбавки до зарплати вчителям.

Нагадаємо, нарахування зарплат хочуть змінити. Учителям оклад можуть знизити, чиновникам - підвищити.

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