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12 февраля 2020, среда, 14:53 120
Кабмин 2020-02-12T14:53:12+02:00
Українські Новини
Кабмин выделил 2,2 млрд гривен на надбавки к зарплате учителям

Кабмин выделил 2,2 млрд гривен на надбавки к зарплате учителям

Елизавета Кесельман
Кабмин, Учителя, Зарплаты учителей, Анна Новосад
Школа. Учитель
Школа. Учитель

Кабинет Министров выделил 2,2 млрд гривен на надбавки к зарплате учителям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Правительство направило дополнительно 2,2 млрд гривен для выплаты заработных плат учителям. Так, выплата средств педагогам впервые будет осуществляться из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным", - говорится в нем.

Решение было принято на заседании Кабмина в среду.

На заседании министр науки и образования Анна Новосад отметила, что выплаты не повлияют на ставку учителей, но будут направлены на надбавки и премии педагогам.

Выделение средств позволит увеличить бюджеты городов областного значения на 934 млн гривен, районные - на 588 млн гривен, объединенных теробщин - 712 млн гривен.

Новосад добавила, что правительство намерено увеличивать учителям базовые ставки во избежания манипуляций местными властями.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года Кабинет Министров перераспределил 171,1 млн гривен на погашение задолженности по заработной плате учителям и 326 млн гривен – медицинским сотрудникам.

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