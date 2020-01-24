Кабмин направил субвенцию на медуслуги в сельской местности

Кабинет Министров урегулировал использование остатков субвенции за 2017-2019 годы на улучшение качества медицинских услуг в сельской местности.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Остатки средств субвенций, предоставленных в 2017 году за счет специального фонда госбюджета и в 2018-2019 годах за счет общего фонда госбюджета, могут быть распределены областными государственными администрациями по согласованию с Министерством развития общин и территорий и Министерством здравоохранения.

Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале отметил, что остатки субвенции за прошлые года будут направлены на строительство амбулаторий и закупку автотранспорта для них.

Ранее Українськi Новини писали о том, что Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год, согласно которому должны увеличить финансирование социальных выплат и других не менее важных сфер.

Субвенция из госбюджета местным бюджетам на реализацию программы по обеспечению школ необходимым оборудованием составит 3,5 млрд гривен.