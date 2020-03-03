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03 березня 2020, вівторок, 19:44 11
Верховна Рада і партії 2020-03-03T22:33:03+02:00
Українські Новини
Зеленський запропонував призначити прем'єром Шмигаля

Зеленський запропонував призначити прем'єром Шмигаля

Ярина Вацяк
Слуга народу, Денис Шмигаль, Відставка Кабміну, Відставка Гончарука

Сьогодні ввечері в Раді проходить збір фракції "Слуга народу", де обговорювати порядок денний позачергового засідання Ради на середу, одне з питань порядку - кадрові перестановки. На засідання прибув президент Володимир Зеленський та пропонує кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура написав у своєму телеграм-каналі, передають Українські Новини.

"Президент вніс пропозицію призначити новим прем'єром Шмигаля", - написав він.

Наголошується, що зустріч депутатів буде з двох частин - перезавантаження Кабміну і звіт силовиків, повідомляє "Страна".

Крім Зеленського на засіданні фракції присутні майже всі депутати "Слуг" - близько 240 осіб. Прийшов також Дмитро Разумков. Генерального прокурора Руслана Рябошапки поки немає.

Прийшов на засідання також Денис Шмигаль, нещодавно призначений міністром громад.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський каже, який вже зібрали 158 голосів щодо недовіри Рябошапці. Максим Бужанський повідомив, що 215 або навіть більше. Дубинський також перед фракцією сказав, що на засіданні покаже заяву про відставку Гончарука.

Зеленський запропонував призначити Шмигаля прем'єр-міністром. Дехто з депутатів зааплодував.

Кортеж Зеленського:

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука.

 

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