Кого уволят, а кто останется: в "Слуге народа" рассказали о новом возможном составе Кабмина

3 марта, вечером в Верховной Раде, где проходит сбор фракции "Слуга народа", и было предложено назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром, президент Владимир Зеленский предлагает на должность министра экономики Романа Жуковского, министра финансов - Игоря Уманского, министра иностранных дел - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу, министра обороны - Андрея Тарана.

Об этом по итогам собрания фракции "Слуга народа" в Верховной Раде с Президентом Владимиром Зеленским сообщил журналистам депутат Александр Дубинский, передают Українськi Новини.

"Премьер-министр Шмыгаль, министр экономики - Жуковский, Минагропромышленности - Милованов обсуждается, Минфин - Уманский, Минцифра - Федоров, Министерство иностранных дел - Кулеба, Минюст - Малюська, Минобороны - Таран, Минсоц - Лазебная, Минмолодьспорт - Гутцайт, МВД - Аваков. Остальные обсуждаются", - сказал он.

Дубинский отметил, что фракция обсуждала состав Кабмина.

По его словам, председатель Рады Дмитрий Разумков заявил на совещании, что премьер Алексей Гончарук подал заявление об отставке Верховной Раде, а фракция решила поддержать его.

"Ощущение того, что завтра будет персональный состав правительства, который будет проголосован", - подчеркнул политик.

Депутат добавил, что Министерство охраны здоровья возглавит Илья Емец.

Член "Слуги народа" сообщил, что Арсена Авакова рассматривают на пост первого вице-премьера.

"Это Министерство образования, Минрегион, вице-премьер по вопросам промышленности и первый вице-премьер. Их сейчас в составе правительства нет, ещё кандидатуры обсуждаются. Ведутся переговоры. Эти кандидаты будут представлены завтра", - заявил Дубинский.

Депутат отметил, что министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета также предлагается уволить.

Также обсуждается вопрос сохранения министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского на своей должности, а кандидатура на его замену не была представлена во вторник.

Роман Жуковский - экономист, с мая 2011 по август 2012 года был руководителем главного управления по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации президента Виктора Януковича.

Игорь Уманский исполнял обязанности министра финансов Украины в 2009-2010 годах, был первым заместителем министра финансов в 2008-2010, 2014-2015 годах.

Андрей Таран генерал-лейтенант в отставке, в 2011-2014 годах был представителем Минобороны при представительстве Украины при ООН.

Как сообщали Українські Новини, СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.