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03 березня 2020, вівторок, 20:15 22
Медицина 2020-03-03T22:30:04+02:00
Українські Новини
У МОЗ озвучили умови введення карантину через коронавірус

У МОЗ озвучили умови введення карантину через коронавірус

Таня Войтюк
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Карантин введуть після передачі вірусу всередині країни. Фото: Facebook/Чернівецька ОДА
Карантин введуть після передачі вірусу всередині країни. Фото: Facebook/Чернівецька ОДА

Карантинні заходи через те, що в Україні зафіксували коронавірус, будуть вводитися тільки після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє "РБК-Украина".

Зокрема, Ляшко прокоментував, чи буде посилення ізоляційних заходів на кордоні та в окремих регіонах.

"Це планується, коли буде зафіксовано перший випадок внутрішньоукраїнської передачі вірусу. Зараз система працює в такому ж режимі підвищеної готовності, наше головне завдання зараз - вчасно виявляти й локалізувати імпортовані випадки зараження вірусом", - зазначив він.

За його словами, після фіксації першого випадку внутрішньоукраїнської передачі вірусу, медики запустять інший алгоритм і перейдуть в іншу фазу реагування.

"Якщо буде зафіксовано внутрішньоукраїнське поширення вірусу за межі певної адміністративної території, буде наступний етап, виписаний епідеміологами, який буде доведений органам місцевого самоврядування. А якщо буде потреба - то і Кабінету міністрів, для введення карантину на тій чи іншій території України", - додав Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, в українця, який заразився коронавірусом, симптоми з'явилися через тиждень.

Тим часом у Чернівцях поки не планують закривати навчальні заклади на карантин.

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