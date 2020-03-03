Член громадського контролю НАБУ Євген Карась нахамив депутату Полякову

Про це повідомив Антон Поляков і виклав відповідне відео на своєму Telegram-каналі.

"Помилуйтеся друзі на члена Громадського контролю при НАБУ - Євгена Карася. Нагадаю, що ця Рада повинна забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України. Моральний авторитет нації вашій увазі. У вас ще є сумніви, чому НАБУ продовжує очолювати корупціонер?", - написав Поляков.

Пост депутата Полякова Telegram

На відео видно, як Карась спочатку почав грубіянити Поякову, а потім почав висміювати марку телефона Полякова. Він назвав депутата "нікчемним створенням" і питав, ким він був до того, як прийшов у Верховну Раду.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Поляков ініціює створення слідчої комісії з УкрБуду у зв'язку з викраненям мільярда доларів.

Раніше він заявив, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу" за збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки.