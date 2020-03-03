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03 березня 2020, вівторок, 20:00 9
Верховна Рада і партії 2020-03-03T20:07:05+02:00
Українські Новини
Член громадського контролю НАБУ Євген Карась нахамив депутату Полякову

Член громадського контролю НАБУ Євген Карась нахамив депутату Полякову

Таня Войтюк
НАБУ, Верховна Рада, Євген Карась, Антон Поляков

Член громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України Євген Карась грубо спілкувався з народний депутатом Антоном Поляковим, який подав заяву про вихід з "Слуги народу" в грудні.

Про це повідомив Антон Поляков і виклав відповідне відео на своєму Telegram-каналі.

"Помилуйтеся друзі на члена Громадського контролю при НАБУ - Євгена Карася. Нагадаю, що ця Рада повинна забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України. Моральний авторитет нації вашій увазі. У вас ще є сумніви, чому НАБУ продовжує очолювати корупціонер?", - написав Поляков.

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На відео видно, як Карась спочатку почав грубіянити Поякову, а потім почав висміювати марку телефона Полякова. Він назвав депутата "нікчемним створенням" і питав, ким він був до того, як прийшов у Верховну Раду.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Поляков ініціює створення слідчої комісії з УкрБуду у зв'язку з викраненям мільярда доларів.

Раніше він заявив, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу" за збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки.

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