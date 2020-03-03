Член громадського контролю НАБУ Євген Карась нахамив депутату Полякову

Член громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України Євген Карась грубо спілкувався з народний депутатом Антоном Поляковим, який подав заяву про вихід з "Слуги народу" в грудні. Про це повідомив Антон Поляков і виклав відповідне відео на своєму Telegram-каналі. "Помилуйтеся друзі на члена Громадського контролю при НАБУ - Євгена Карася. Нагадаю, що ця Рада повинна забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України. Моральний авторитет нації вашій увазі. У вас ще є сумніви, чому НАБУ продовжує очолювати корупціонер?", - написав Поляков. Пост депутата Полякова Telegram На відео видно, як Карась спочатку почав грубіянити Поякову, а потім почав висміювати марку телефона Полякова. Він назвав депутата "нікчемним створенням" і питав, ким він був до того, як прийшов у Верховну Раду. Як повідомляли Українські Новини, депутат Поляков ініціює створення слідчої комісії з УкрБуду у зв'язку з викраненям мільярда доларів. Раніше він заявив, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу" за збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки.