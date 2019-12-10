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10 декабря 2019, вторник, 21:31 1508
Политика 2019-12-10T21:45:34+02:00
Українські Новини
"Украден миллиард долларов": депутат Поляков инициирует создание следственной комиссии по УкрБуду

"Украден миллиард долларов": депутат Поляков инициирует создание следственной комиссии по УкрБуду

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Антон Поляков, Укрбуд
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206

Народный депутат Антон Поляков инициирует создание следственной комиссии Верховной Рады, которая займется изучением ситуации вокруг строительной компании УкрБуд. Об этом народный избранник написал на своей странице в Telegram, отметив, что их компании вывели около миллиарда долларов.

"На самом деле Микитась украл не 2 миллиарда гривен, и не 5, а около 1 миллиарда долларов. Да, друзья, 1 миллиард вечнозелёных американских долларов. Наблюдаю за позицией страуса, которую заняла наша власть по теме УкрБуда. Пока причастные к компании раздают интервью и обвиняют друг друга, а десятки тысяч людей, вложивших свои сбережения, в ужасе смотрят на остановившиеся стройки, чиновники чего-то ждут. Видимо, что проблема рассосется сама собой. Не рассосется. Поэтому я инициирую создание следственной комиссии Верховной Рады", - написал он.

По его мнению, данная комиссия должна изучитб ситуацию вокруг УкрБуда и дать ответы на некоторые вопросы.

"Например, как так получилось, что одна из самых успешных компаний на рынке внезапно оказалась без оборотных средств. Где деньги?

Если они украдены – где уголовные дела?
Сколько денег столичного бюджета "сгорело" в этой афере? Как так получилось, что именно УкрБуд много лет выигрывал все значимые строительные тендеры в городе и почему власть закрывала глаза на многочисленные нарушения?
Что киевская власть собирается делать теперь? И есть ли в городе эта власть в принципе? Или столицей управляют "смотрящие"?
Кто и за какие средства будет достраивать Шулявский мост? Почему смета строительства растет, а само строительство стоит?
Насколько соответствуют истине заявления о том, что деньги УкрБуда пошли на выборы и, в частности, на постройку "сетки" для бывшего президента?
Какая роль в сложившейся ситуации таких людей как Максим Микитась, Виталий Кличко?", - отметил народный избранник.

Кроме того, он планирует в ближайшее время провести встречи с представителями Кабмина, чтобы понять, есть ли у них план по выводу ситуации из кризиса.

"Если нет – пусть расскажут, что им нужно для разработки такого плана, и чем Верховная Рада может помочь. Неспособны даже на это – ОК, буду водить за ручку, пока не появится понимание, что они должны делать и чего им для этого не хватает", - написал депутат.

Также Поляков попросил всех, у кого есть какая-то важная информация, обращаться к нему.

"Обещаю конфиденциальность и, в случае необходимости, помочь с защитой. Будем вместе это всё как-то разруливать", - написал народный депутат.

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