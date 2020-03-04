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04 березня 2020, середа, 06:28 8 Документ
Кабмін 2020-03-04T06:28:02+02:00
Українські Новини
Повний список радників і помічників Гончарука

Повний список радників і помічників Гончарука

Сергій Паламаренко
Кабінет Міністрів України, Радники, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Секретаріат Кабінету Міністрів України повідомив, що станом на 26 лютого 2020 року у прем'єр-міністра Олексія Гончарука 4 штатних радника, 2 помічника та 22 позаштатних радника.

Про це йдеться у відповіді Кабміну на інформаційний запит Українських Новин.

"За інформацією Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів, станом на 26.02.2020 штатними радниками прем’єр-міністра України Гончарука О.В. є Сікора Оксана Миколаївна, Гузь Марина Михайлівна, Заліщук Світлана Петрівна, Юносова Яна Юріївна; помічниками прем’єр-міністра України Гончарука О.В. є Ходак Інна Сергіївна, Охріменко Ольга Олегівна; радниками на громадських засадах – Бадахов Юрій Назірович, Бойко Наталія Андріївна, Голик Юрій Юрійович, Горюнова Яна В’ячеславівна, Гринчук Світлана Василівна, Дугін Сергій Михайлович, Дядюра Ігор Григорович, Зінкін Олександр Миколайович, Кобець Роман Васильович, Котляревська Світлана Сергіївна, Куценко Дар’я Володимирівна, Лукеря Іван Михайлович, Міклош Іван, Мушак Олексій Петрович, Нечипоренко Оксана Ігорівна, Нікулін Дмитро Олександрович, Остапенко Павло Олегович, Пукшин Олександр Ігорович, Роднянський Олександр Олександрович, Сімоненко Олена Анатоліївна, Славський Олександр Володимирович, Харт Джеймс Джеффрі Джек", - вказано у відповіді.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року у Гончарука було 4 штатних радника, 17 позаштатних та 2 помічника. У жовтні штатним радником прем'єра була лише адвокат Оксана Сікора і на громадських засадах - 14 радників, а у вересні - 10 радників на громадських засадах.

Як повідомляли Українські Новини, у голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 4 штатних радника і 1 позаштатний.

Джерело : Українські новини
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