У їдальні Верховної Ради з'явилося пісне меню: ціни та фото страв

З початком Великого посту в їдальні Верховної Ради України, на ціни в якій скаржився Беленюк, з'явилося пісне меню, куди увійшли 12 салатів і 17 пісних страв, передають Українські Новини.

Ціни в їдальні парламенту вельми лояльні - за вінегрет просять всього 17 гривень, за овочевий суп - 28 гривень, за смажену стручкову квасолю - 37 гривень, а за смажений солодкий перець - 38 гривень.

Також недорого коштує і смажений дикий рис - 14 гривень, а найдорожчою стравою виявився салат "Фітнес" з апельсином і грейпфрутом - 92 гривні, а також овочеві голубці з печерицями - 68 гривень.

Повний список цін на страви в їдальні парламенту:

Виглядають пісні страви в їдальні Верховної Ради дуже смачно, проте на фото разом з пісними стравами потрапило одне "скоромне" - телятина.

Страви в їдальні Верховної Ради

Раніше Беленюк поїв у Верховній Раді на 300 гривень і поскаржився на ціни.

Нагадаємо, раніше в буфеті Верховної Ради подорожчала їжа.

Також Українські Новини опублікували розцінки на страви в їдальні Верховної Ради.