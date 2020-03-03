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03 березня 2020, вівторок, 18:54 14
Верховна Рада і партії 2020-03-03T18:55:58+02:00
Українські Новини
У їдальні Верховної Ради з'явилося пісне меню: ціни та фото страв

У їдальні Верховної Ради з'явилося пісне меню: ціни та фото страв

Ольга Фандорина
Великий пост, Верховна Рада, їдальня Верховної Ради, Пісне меню
Страви в їдальні Верховної Ради
Страви в їдальні Верховної Ради

З початком Великого посту в їдальні Верховної Ради України, на ціни в якій скаржився Беленюк, з'явилося пісне меню, куди увійшли 12 салатів і 17 пісних страв, передають Українські Новини.

Ціни в їдальні парламенту вельми лояльні - за вінегрет просять всього 17 гривень, за овочевий суп - 28 гривень, за смажену стручкову квасолю - 37 гривень, а за смажений солодкий перець - 38 гривень.

Також недорого коштує і смажений дикий рис - 14 гривень, а найдорожчою стравою виявився салат "Фітнес" з апельсином і грейпфрутом - 92 гривні, а також овочеві голубці з печерицями - 68 гривень.

Повний список цін на страви в їдальні парламенту:

Виглядають пісні страви в їдальні Верховної Ради дуже смачно, проте на фото разом з пісними стравами потрапило одне "скоромне" - телятина.

Страви в їдальні Верховної РадиСтрави в їдальні Верховної Ради

Раніше Беленюк поїв у Верховній Раді на 300 гривень і поскаржився на ціни.

Нагадаємо, раніше в буфеті Верховної Ради подорожчала їжа.

Також Українські Новини опублікували розцінки на страви в їдальні Верховної Ради.

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