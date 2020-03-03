У їдальні Верховної Ради з'явилося пісне меню: ціни та фото страв

З початком Великого посту в їдальні Верховної Ради України, на ціни в якій скаржився Беленюк, з'явилося пісне меню, куди увійшли 12 салатів і 17 пісних страв, передають Українські Новини. Ціни в їдальні парламенту вельми лояльні - за вінегрет просять всього 17 гривень, за овочевий суп - 28 гривень, за смажену стручкову квасолю - 37 гривень, а за смажений солодкий перець - 38 гривень. Також недорого коштує і смажений дикий рис - 14 гривень, а найдорожчою стравою виявився салат "Фітнес" з апельсином і грейпфрутом - 92 гривні, а також овочеві голубці з печерицями - 68 гривень. Повний список цін на страви в їдальні парламенту: Виглядають пісні страви в їдальні Верховної Ради дуже смачно, проте на фото разом з пісними стравами потрапило одне "скоромне" - телятина. Страви в їдальні Верховної Ради Раніше Беленюк поїв у Верховній Раді на 300 гривень і поскаржився на ціни. Нагадаємо, раніше в буфеті Верховної Ради подорожчала їжа. Також Українські Новини опублікували розцінки на страви в їдальні Верховної Ради.