Беленюк поел в Верховной Раде на 300 гривен и пожаловался на цены

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, что обедать в Верховной Раде выходит дорогои показал видео из депутатской столовой.Депутат от "Слуги народа" и спортсмен Жан Беленюк обнародовал видео в ютубе, в котором показал ассортимент блюд столовой Верховной Рады и цены на них. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В перерыве от работы решил показать вам, друзья мои, столовую Верховной Рады. Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли. Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 гривен. К примеру: в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой и перепелиными яйцами – заплатил 280 гривен", – написал нардеп.

Сейчас на странице Жана Беленюк в фейсбуке этого сообщения уже нет, но сохранился скриншот.

По ценам – они довольно демократичны: например, порция картофельного пюре стоит 22 гривны, сырники с изюмом – 43. Но, конечно, можно взять и филе семги, 100 грамм которого обойдутся в 185 гривен.

Цены на блюда в столовой ВРУ / Скриншот с видео Беленюка

Напомним, ранее в буфете Верховной Рады подорожала еда.

Также Українські Новини опубликовали расценки на блюда в столовой Верховной Рады.