У Києві 200 будинків залишилися без води та опалення через прорив на мосту Патона

У Києві сьогодні о 14:40 на мосту імені Патона стався прорив трубопроводу, в результаті якого 200 житлових будинків залишилися без води.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на інформацію КП "Київтеплоенерго".

Повідомляється, що ремонтні роботи планують завершити завтра до кінця дня.

"В даний час послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання буде припинено для близько 200 житлових будинків в мікрорайонах Русанівка та Березняки. Діаметр трубопроводу - 600 мм. Рік введення в експлуатацію - 1962", - йдеться в повідомленні.

Прорив на мосту Патона. Скріншот: YouTube/ТСН

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження.

Наголошується, що ремонтні роботи планується завершити 4 березня до кінця дня. Крім цього, в повідомленні наголошується, що рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт обмежуватися не буде.

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Як повідомляли Українські Новини, у грудні обмежували рух на мосту імені Патона через те, що він просів. У зв'язку з цим вчені занепокоїлися тим, що міст Патона тимчасово перебуває в критичному стані.