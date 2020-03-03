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03 марта 2020, вторник, 16:54 108
Общество 2020-03-03T17:00:06+02:00
Українські Новини
В Киеве мост Патона превратился в водопад. Прорвало теплотрассу

В Киеве мост Патона превратился в водопад. Прорвало теплотрассу

Таня Войтюк
КГГА, мост Патона, Теплотрасса, Прорыв теплотрассы

Киевский мост Патона, на котором из-за аварийного состояния ограничили движение грузовиков, произошел прорыв теплотрассы.

Об этом сообщает Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Отмечено, что указанное повреждение не влияет на несущую конструкцию моста.

"На мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада для ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет", - говорится в сообщении.

В то же время, в Департаменте не сообщили об ограничении движения на мосту Патона в связи с аварией на теплотрассе. По данным сервиса Google Maps, по состоянию на 15:30 затруднено движение с левого берега на правый.

Пробки на мосту Патона. Фото: Facebook/Пробки на мосту Патона. Фото: Facebook/КГГА

Напомним, мост Патона — один из ключевых путепроводов, соединяющих берега Днепра.

Как сообщали Українські Новини, в декабре коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение на мосту имени Патона и-за того, что он просел. В связи с этим ученые сообщают, что мост Патона временно находится в критическом состоянии.

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