В Киеве мост Патона превратился в водопад. Прорвало теплотрассу

В то же время, в Департаменте не сообщили об ограничении движения на мосту Патона в связи с аварией на теплотрассе. По данным сервиса Google Maps, по состоянию на 15:30 затруднено движение с левого берега на правый.

Пробки на мосту Патона. Фото: Facebook/КГГА

Напомним, мост Патона — один из ключевых путепроводов, соединяющих берега Днепра.

Как сообщали Українські Новини, в декабре коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение на мосту имени Патона и-за того, что он просел. В связи с этим ученые сообщают, что мост Патона временно находится в критическом состоянии.