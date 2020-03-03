В Україні вперше можуть обмежити використання води через аномальну зиму

Державне агентство водних ресурсів України може вперше обмежити права водокористувачів використання води через аномально теплу осінь і зиму. Про це йдеться на сторінці відомства на сторінці Facebook.

"Вперше за 120 років Україна опинилася в ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води. Для цього у Держводагентства є всі законодавчі підстави", - йдеться в повідомленні

У відомстві зазначають, що стаття 45 Водного кодексу України говорить, що у разі настання маловоддя права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування, в тому числі скиди води через греблі ГЕС.

"Разом з тим зазначаємо, що у випадку прийняття таких заходів пріоритетність буде надаватися забезпечення питних і побутових потреб українців. За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність. Відповідно, у цьому році на українських річках весняного водопілля не буде", - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що маловоддя може призвести до пересихання малих річок.

"Міжвідомча комісія щодо погодження режимів роботи дніпровських та Дністровського водосховища у контексті таких несприятливих умов і вираженого маловоддя погодила відповідні режими роботи водосховищ у березні 2020 року", - повідомили в Госводагентстве.

Як повідомляли Українські Новини, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що через аномально теплої зими і через нестачу води в річках в Україну може прийти посуха.

Раніше в Києві повідомили про початок метеорологічної весни: зима в столиці так і не настала, а осінь - не закінчилася.