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03 березня 2020, вівторок, 17:33 20
Суспільство 2020-03-03T21:45:04+02:00
Українські Новини
У школах і дитсадках Києва дітям будуть вимірювати температуру кожний ранок

У школах і дитсадках Києва дітям будуть вимірювати температуру кожний ранок

Ярина Вацяк
Дитсадок, учні, коронавірус в Україні, Температура тіла
Градусник. Фото: freepik
Градусник. Фото: freepik

Департаментам освіти та охорони здоров'я КМДА мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко доручив вимірювати температуру учнів шкіл та вихованцям дитячих садків щоранку через загрощу коронавірусної інфекції, яку вже зафіксували у жителя Чернівецької області.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Я доручив департаментам освіти та охорони здоров'я КМДА організувати вимірювання щоранку температуру всім вихованцям дитячих садків та учнів столичних шкіл", - написав він.

Кличко зазначив, що в Києві на готовності 2 спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус.

Він розповів, що автомобілі медичної допомоги дезінфікують двічі на день.

Дезінфікуючими засобами також щодня обробляють весь громадський транспорт столиці перед виходом на лінію.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів створив інформаційну сторінку з актуальною інформацією про коронавірусну інфекцію.

Тим часом на карантин відправили 35 осіб у зв'язку з першим випадком захворювання.

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