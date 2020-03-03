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03 березня 2020, вівторок, 16:41 10
Кабмін 2020-03-03T16:42:45+02:00
Українські Новини
Бойко закликає зупинити "коронавірус в економіці" і відправити Кабмін у відставку

Бойко закликає зупинити "коронавірус в економіці" і відправити Кабмін у відставку

Влада Билоус
Кабмін, Верховна Рада, Бойко Юрій, Опозиційна платформа - За життя

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" у парламенті Юрій Бойко, який раніше анонсував відставку Кабміну, закликав депутатів Верховної Ради зупинити "коронавірус в економіці" і відправити чинний уряд у відставку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Опозиційної платформи", передають Українські Новини.

"Насамперед, ми повинні зупинити коронавірус в економіці і в середу відправити весь цей уряд у відставку. Тому що вже всім зрозуміло: він не в змозі впоратися ні з кризою в країні, ні вирішити хоча б одну з нагальних проблем", - сказав з трибуни Верховної Ради, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" у парламенті Юрій Бойко.

Він зазначив, що для того, щоб в Україні не було паніки через можливу епідемію, потрібні конкретні дії, а не заяви чиновників.

Бойко також заявив, що багато лікарів не знають про наявність в Україні тестів для виявлення коронавіруса.

"Якщо приховувати реальну ситуацію про коронавирус - це свідома позиція уряду, то вона може обернутись великою трагедією для країни. Штаб по боротьбі з коронавірусом, який був організований і анонсований урядом ще місяць тому, повинен відзвітувати, що вже зроблено, а головне - що він збирається робити, щоб заспокоїти людей і пояснити їм, що їхні страхи безпідставні", - сказав Бойко.

Він зазначив, що парламент в межах своїх повноважень має прийняти декілька рішень і продемонструвати суспільству, що ситуація в країні контролюється, і підкреслив, що це стосується як економіки в цілому, так і коронавіруса зокрема.

Крім того, Бойко вважає, що необхідно зупинити другий етап медреформи, оскільки в іншому випадку, за його словами, вітчизняна медицина буде знищена.

"Якщо з 1 квітня закриються тубдиспансери та психоневрологічні установи, в країні буде біда", - сказав він.

Бойко також зазначив, що необхідно підтримувати вітчизняних лікарів і збільшити фінансування медицини.

Як повідомляли Українські Новини, Бойко вимагає звільнити Пристайко за відмову святкувати День Перемоги, який заявив, що Україна не буде брати участь у святкуванні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни 9 травня.

 

 

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