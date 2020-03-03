Інвестбанкіри очікують швидкого відновлення промислових ринків

У той час як банкіри і аналітики прогнозують збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD у березні, інвестиційні банкіри очікують швидкого відновлення промислових ринків.

Про це вони повідомили в коментарі Українським Новинам.

"Найбільший негативний внесок в падіння промвиробництва зараз роблять видобувна промисловість, енергетика, машинобудування і металургія. Незвично тепла зима знизила внутрішній попит на теплову і електроенергію, що також послабило попит на вугільну продукцію. Значну негативну роль також відіграє зниження цін на сировинних ринках. Це погано впливає на динаміку виробництва як металургії, так і енергетики ", - повідомив Олександр Мартиненко, керівник аналітичного департаменту групи ICU.

З його слів, основна проблема машинобудування - це висока конкуренція на зовнішніх ринках і низький попит на українську продукцію.

Нестабільність замовлень також грає свою роль в поточному падінні обсягів виробництва в машинобудуванні.

Мартиненко додав, що як і раніше дає про себе знати закриття ринку РФ для української машинобудівної продукції, в той час як просування на зовнішні ринки йде важко.

"Є передумови, що в першому кварталі 2020 роки ситуація з промисловим виробництвом дещо покращиться - зокрема, відновилися після серйозного падіння ціни на сталь, і металурги стали нарощувати виробництво. Проте зовнішні ризики для промисловості залишаються високими: глобальне економічне зростання в першому кварталі може серйозно сповільнитися через наслідки боротьби з епідемією коронавірусу", - підсумував експерт.

За даними Олександра Паращія, керівника департаменту аналітики Concorde Capital, незважаючи на спад промислового виробництва, говорити про повноцінну кризу рано.

"Поки ще залишається непоганий шанс на відновлення ринків, в тому числі через очікуване монетарне стимулювання. Звісно, для відновлення потрібна повноцінна робота китайської економіки. Можна припустити, що судити про подальший розвиток подій можна буде через два тижні", - сказав експерт.

З його слів, уже зараз можна говорити про те, що першим постраждає український бюджет, а також закредитовані галузі і компанії.

"Може постраждати і довіра до влади з усіма витікаючими наслідками. Але поки можна говорити про те, що зараз справи йдуть краще, ніж у 2008-2009 роках, оскільки український фінансовий сектор за останні роки вже пережив локальну кризу. Так що гірше, ніж в 2014-2015, у нас не буде ", - підсумував Паращій.

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти відзначають, що нерезиденти втратили інтерес до ОВДП через негативні очікування від коронавіруса на зовнішніх ринках і зниження процентних ставок.

Нагадаємо, в 2019 році Національний банк утилізував 702,4 млн штук банкнот на 68,1 млрд гривень.