Черновецька міськрада обмежить відвідування мерії через коронавірус

Після того, як в Чернівцях підтвердили випадок захворювання на коронавірус, місцева міська рада має намір обмежити режим відвідування громадянами мерії через виявлення випадку коронавірусу у місцевого жителя.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба міськради.

"Будемо обмежувати режим відвідування міськради", — сказали у відомстві.

При цьому, сервісні центри та центри надання адмінпослуг будуть працювати у звичайному режимі та приймати громадян.

За даними міськради, на даний момент в місті немає паніки у зв'язку з виявленням у місцевого жителя коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зареєстровано перший випадок коронавирусної інфекції. Хворобу виявили у жителя Чернівців, який повернувся з Італії.

Соцмережі бурхливо відреагували на появу коронавірусу в Україні.