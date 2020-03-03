У центр Києва стягнули силовиків: сьогодні КС вирішить долю закону про люстрацію

Напередодні позачергового засідання Верховної Ради, яка буде розглядати питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офіс Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку, Конституційний суд у вівторок 3 березня розгляне на відповідність Конституції положень закону "Про очищення влади" (люстрації), за яким ряд чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.

Як повідомляється в розкладі на сайті суду, Пленарне засідання КС розпочнеться о 10 годині.

Конституційний суд Фото: Апостроф

Питання люстрації заплановане першим пунктом у порядку денному суду.

Останній раз суд розглядав скаргу 16 січня.

Як повідомляє "Сьогодні", під стінами суду вже збираються журналісти, правоохоронці оточили периметр і стежать за порядком. До будівлі суду підвезли не менше трьох автозаків.

Автозаки під Конституційним судом Фото: Апостроф

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив Раду зібратися 4 березня на позачергове засідання для розгляду питання по Кабміну та заслуховування звіту правоохоронців. Парламент може замінити главу уряду і призначити 4 нових міністрів.

Тим часом, ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушують права людини.