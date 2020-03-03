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03 березня 2020, вівторок, 10:15 35
Судова влада 2020-03-03T13:00:03+02:00
Українські Новини
У центр Києва стягнули силовиків: сьогодні КС вирішить долю закону про люстрацію

У центр Києва стягнули силовиків: сьогодні КС вирішить долю закону про люстрацію

Надежда Комендантова
Конституційний Суд, Люстрація, Закон про люстрацію, Скасування люстрація
Конституційний суд Фото: Апостроф
Конституційний суд Фото: Апостроф

Напередодні позачергового засідання Верховної Ради, яка буде розглядати питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офіс Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку, Конституційний суд у вівторок 3 березня розгляне на відповідність Конституції положень закону "Про очищення влади" (люстрації), за яким ряд чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.

Як повідомляється в розкладі на сайті суду, Пленарне засідання КС розпочнеться о 10 годині.

Конституційний суд Фото: Апостроф

Питання люстрації заплановане першим пунктом у порядку денному суду.

Останній раз суд розглядав скаргу 16 січня.

Як повідомляє "Сьогодні", під стінами суду вже збираються журналісти, правоохоронці оточили периметр і стежать за порядком. До будівлі суду підвезли не менше трьох автозаків. 

Автозаки під Конституційним судом Фото: АпострофАвтозаки під Конституційним судом Фото: Апостроф

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив Раду зібратися 4 березня на позачергове засідання для розгляду питання по Кабміну та заслуховування звіту правоохоронців. Парламент може замінити главу уряду і призначити 4 нових міністрів.

Тим часом, ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушують права людини.

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У центр Києва стягнули силовиків: сьогодні КС вирішить долю закону про люстрацію
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