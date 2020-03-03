Міжнародний день письменника і День дикої природи: що відзначають 3 березня

Сьогодні, 3 березня, у світі відзначають Міжнародний день охорони здоров'я вуха та слуху, а такоеж Міжнародний день письменника. Крім того, сьогодні відзначають Всесвітній день дикої природи.

Також 3 березня в Болгарії відзначають День визволення від османського ярма, а в Киргизстані - День Державного прапора.

Також в цей день в Грузії святкують День матері, а в Японії — Хіна мацурі — свято дівчаток.

Неофіційно можна відзначити, День катання на веселці, День перетворення в метелика, Міжнародний день нічого не робыння, День влаштування секретів, День гуляння по даху.

За релігійним календарем, 3 березня вшановується пам'ять святителя Лева, папи Римського і святителя Агапіта, сповідника.

у народі в цей день вшановували пташку-вівсянку, селянки пекли овсянички (пиріжки з вівсяної муки). Наші пращури намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни і відродження природи

Іменини празднуют:

Кузьма

Лев

Віктор

Василь

Агапій

Дорофей

Олександр

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 3 березня на заході України невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-6 градусів, удень +11...+15 градусів.

Прогноз погоди на 3 березня. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара знизився на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD. Курс євро на 3 березня, встановлений на рівні 27,6075 UAH/EUR.

Також Українські Новини вже поділилися гороскопом здоров'я 3 березня для всіх знаків зодіаку.