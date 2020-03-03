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  • Міжнародний день письменника і День дикої природи: що відзначають 3 березня
03 березня 2020, вівторок, 09:05 11
Lifestyle 2020-03-03T10:30:40+02:00
Українські Новини
Міжнародний день письменника і День дикої природи: що відзначають 3 березня

Міжнародний день письменника і День дикої природи: що відзначають 3 березня

Ярина Вацяк
Курс валют, Прогноз погоди, Свята, іменини, який сьогодні день, яке сьогодні свято, 3 березня
Дика природа. Фото: pixabay.com
Дика природа. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 3 березня, у світі відзначають Міжнародний день охорони здоров'я вуха та слуху, а такоеж Міжнародний день письменника. Крім того, сьогодні відзначають Всесвітній день дикої природи.

Також 3 березня в Болгарії відзначають День визволення від османського ярма, а в Киргизстані - День Державного прапора.

Також в цей день в Грузії святкують День матері, а в Японії — Хіна мацурі — свято дівчаток.

Неофіційно можна відзначити, День катання на веселці, День перетворення в метелика, Міжнародний день нічого не робыння, День влаштування секретів, День гуляння по даху.

За релігійним календарем, 3 березня вшановується пам'ять святителя Лева, папи Римського і святителя Агапіта, сповідника.

у народі в цей день вшановували пташку-вівсянку, селянки пекли овсянички (пиріжки з вівсяної муки). Наші пращури намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни і відродження природи

Іменини празднуют:

  • Кузьма
  • Лев
  • Віктор
  • Василь
  • Агапій
  • Дорофей
  • Олександр

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 3 березня на заході України невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-6 градусів, удень +11...+15 градусів.

Прогноз погоди на 3 березня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 3 березня. Карта: Укргідрометцентр

Курс валют

За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара знизився на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD. Курс євро на 3 березня, встановлений на рівні 27,6075 UAH/EUR.

Також Українські Новини вже поділилися гороскопом здоров'я 3 березня для всіх знаків зодіаку.

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