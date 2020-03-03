Львы почувствуют неуверенность в себе, а у Весов удачный день — женский гороскоп на вторник

Уже совсем скоро во многих странах будут отмечать 8 марта - Международный женский день. Но для того, чтобы сделать какждый день похожим на праздник, астрологи советуют прислушиваться з звездым. Подробнее об астрологическом прогнозе на вторник, 3 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день женщины-Овны будут очень рассеянными. Но для того, чтобы достичь успеха, необходимо будет сосредоточиться на чем-то одном. Звезды советуют выбрать неброскую одежду и отказаться от аксессуаров. Это лучше всего будет соответствовать энергетике вторника.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Во вторник женщинам-Тельцам понадобиться помощь окружающим. Звезды советуют не стесняться просить о ней. А вот от посещение массажиста или косметолога лучше отказаться в этот день.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Чтобы справиться со всеми проблемами, которые возникнут во вторник, женщинам-Близнецам необходимо будет распланировать каждую минуту и четко следовать этому плану. Лучше всего энергетике этого дня будет соответствовать одежда в деловом стиле.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день к женщинам-Ракам обратятся за помощью. Звезды советуют соглашаться только в том случае, если уверены, что сможете вовремя и правильно все сделать. Для того, чтобы избежать разрыва отношений, Ракам не следует в этот день вступать в конфликт со своей половинкой.

Лев (23 июля – 22 августа)

Во вторник женщины-Львы почувствуют неуверенность в себе. Звезды советуют отложить важные совещания или встречи на другой день, чтобы ненароком не испортить все. Вечер вторника лучше всего провести у стилиста или парикмахера. Смена стиля поможет вернуть уверенность.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для того, чтобы справиться с текущими делами, звезды светуют женщинам-Девам использовать все свое воображение. Только нестандартный подход способен открыть глаза на решение проблемы. Во вторник также будет благоприятный день для посещения салона красоты.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Во вторник звезды будут на стороне женщин-Весов. Для тех представительниц знака, которые не состоят в отношениях, в этот день возможны новые знакомства и возникновение романов. А Весам в отношениях, звезды сулят приятный сюрприз в этот день.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день любые сомнения будут губительными для женщин-Скорпионов. Звезды советуют ничего не бояться и идти напролом. Успех обеспечен. Лучше всего энергетике этого дня будет соответствовать элегантный стиль.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день звезды советуют женщинам-Стрельцам не бояться говорить о своих чувствах. Это поможет окружающим лучше понять Стрельцов. Также во вторник лучше всего отменить поход к стилисту или парикмахеру.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день у женщин-Козерогов не будет времени хорошенько подумать, прежде чем принять очередное решение. Звезды советуют довериться своей интуиции, она поможет. Лучше всего энергетике вторника подойдет свободная одежда.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день женщины-Водолеи легко смогут переоценить свои силы. Для того, чтобы избежать этого, звезды советуют не приступать к следующему делу, не закончив предыдущего. А вот на личном фронте никаких существенных перемен не произойдет.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день женщинам-Рыбам не представится шанса реализовать свои лидерские качества. Звезды советуют не растраиваться из-за этого, а понаблюдать за действиями других и сделать выводы о том, чего не следует делать.

Как сообщали Українські Новини, некоторые знаки зодиака столкнутся с небольшими проблемами со здоровьем.

Ранее сообщалось о том, какие сущестуют версии происхождения Международного женского дня.