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02 марта 2020, понедельник, 21:00 19
Общество 2020-03-02T21:00:01+02:00
Українські Новини
Аномальное тепло и весенние дожди с ветрами: прогноз погоды на 3 марта

Аномальное тепло и весенние дожди с ветрами: прогноз погоды на 3 марта

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Весна. Фото: reading
Весна. Фото: reading

3 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Ровенской и Волынской областях небольшой дождь, днем без осадков, только в Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +10…+16 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью -1…+4 градуса, днем +8…+13 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +9…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Харьковской области небольшой дождь, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +13…+18 градусов, в Запорожской области +10…+15 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

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