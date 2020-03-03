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03 березня 2020, вівторок, 07:30 4 Документ
Кабмін 2020-03-03T07:45:01+02:00
Українські Новини
У лютому міністр юстиції Малюська заробив набагато менше, ніж його заступники

У лютому міністр юстиції Малюська заробив набагато менше, ніж його заступники

Елена Новикова
Зарплата, зарплати чиновників, Денис Малюська, Міністерство юстиції, Зарплати за лютий
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції

Зарплата міністра юстиції Дениса Малюськи, якого раніше суд оштрафував на 38 тисяч гривень, за лютий становила 39,9 тис. гривень, його заступників - від 62,5 тис. до 105,6 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Малюсьці в лютому становила 39 883 гривні, з них посадовий оклад - 12 838 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 2 567 гривень, заробітна плата за дні відрядження - 23 867 гривень, індексація - 610 гривень.

Матеріальна допомога на оздоровлення або вирішення соціально-побутових питань міністру не виплачувалася.

Після утримання податків і зборів він отримав 32 106 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Горовца склала 80 689 гривень, заступників Олександра Банчука - 99 606 гривень, Віталія Василика - 80 711 гривень, Андрія Гайченко - 80 536 гривень, Валерії Коломієць - 105 630 гривень, Івана Ліщини - 62 504 гривні і Ольги Оніщук - 64 072 гривні.

Державний секретар міністерства Анна Буяджі в січні не отримувала зарплату, так як зараз знаходиться у відпустці із догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

Відповідь Міністерства юстиції на запит Українських Новин.Відповідь Міністерства юстиції на запит Українських Новин.

Зарплата міністра юстиції за лютий.Зарплата міністра юстиції за лютий.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Малюськи за січень становила 20 тис. гривень, його заступників - від 29,8 тис. до 40,2 тис. гривень.

Раніше повідомлялося про те, депутат Папієв пропонує Верховній Раді звільнити Дениса Малюську за ігнорування рішення ЄСПЛ за законом про люстрацію.

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