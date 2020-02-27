Депутат Папиев предлагает Раде уволить Малюську из-за игнорирования решения ЕСПЧ по закону о люстрации

Депутат Верховной Рады Михаил Папиев (фракция "Оппозиционная платформа – За життя") предлагает парламенту уволить министра юстиции Дениса Малюську из-за игнорирования решения Европейского суда по правам человека по закону "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом говорится в законопроекте №3129, зарегистрированном в Раде 26 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению на сайте партии "Оппозиционная платформа – За життя", Папиев считает, что Малюська должен быть уволен в том числе из-за непрофессионализма.

"Когда министр юстиции говорит, что не имеет понятия, как изменить закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод – он расписывается в своем полном служебном непрофессионализме", - сказал он.

При этом текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека.

Ранее Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации.