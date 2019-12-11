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11 декабря 2019, среда, 10:24 554
Общество 2019-12-11T10:45:01+02:00
Українські Новини
Студенты останутся без надбавки в 2020 году

Студенты останутся без надбавки в 2020 году

Таня Войтюк
Образование, Высшие учебные заведения, Университеты, Стипендии
Студенты. Фото: pexels
Студенты. Фото: pexels

Помимо изменения системы здачи ВНО в Украине, планируется постепенно уменьшать количество тех, кто потенциально может получать стипендии в высших учебных зеведениях.

Об этом министр образования и науки Анна Новосад рассказала в интервью РБК-Украина.

Новосад отметила, что есть два типа стипендий - социальные и академические. По ее словам, социальные стипендии нужно верифицировать.

"Эти стипендии должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются", - добавила она.

Министр образования считает, что академические стипендии должны быть гораздо выше, чем есть сейчас, но на следующий год пока увеличение не закладывали.

"Когда же мы говорим о академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, стало известно, как будут расти пособия малообеспеченным семьям и детям в новом году.

Напомним, проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение финансирования образования на 7,7 млрд гривен.

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