В марте пройдут две сессии пробного ВНО

В 2020 году пробное внешнее независимое оценивание, по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 28 марта, а график основной сессии ВНО уже опубликован на сайте Центра оценки качества образования.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценки качества образования.

В сообщении говорится, что в день проведения пробного тестирования каждый может написать тест по одному учебному предмету.

О том, где и когда будет проходить пробное тестирование, участникам сообщат на специально созданных страницах на сайте Цента. Там же появятся результаты прохождения тестов.

Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервиса "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания".

Результаты по украинскому языку и литературе нужно будет внести 21-23 марта. По истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языку надо будет внести 28-30 марта.

Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 27 марта, по другим предметам — 3 апреля.

В центре предупредили, что регистрация на пробном ВНО не означает автоматическую регистрацию на основную сессию тестирования. А результаты пробного оценивания не будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации.

Как сообщали Українські Новини, регистрация для участия во внешнем независимом оценивании стартовала 3 февраля.

Тем временем иностранные студенты будут сдавать на ВНО обязательный экзамен на знание языка обучения с 2020.