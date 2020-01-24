Вузы получат финансирование по результатам деятельности: какие показатели будут учитывать

Министерство образования и науки профинансирует 136 вузов и 12 их филиалов на 16,3 млрд гривен в 2020 году в соответствии с результатами их деятельности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.

"Министерство образования и науки опубликовало детальное распределение средств из государственного бюджета между вузами. Всего на университеты в 2020 году МОН потратит 16,26 млрд гривен", - говорится в нем.

Отмечается, что вузы финансируются по формуле, где университеты с лучшими результатами деятельности получают больше финансирования по сравнению с бюджетом прошлого года.

Согласно сообщению, в 2020 году 17 университетов получили увеличение финансирования на более, чем 15 млн гривен.

Расчет объема финансирования в 2020 году делался согласно масштабу университета по отношению к его контингенту, региональному коэффициенту, позиции в международных рейтингах, объему средств на исследования, которые университет привлекает от бизнеса или из международных грантов.

Кроме этого, с 2021 года добавится показатель трудоустройства выпускников.

Для этого в 2020 году Минобразования намерено запустить электронную систему, которая будет отслеживать, работают ли выпускники того или иного университета в должности, требующей высшего образования.

Как сообщали Українські Новини, Национальный совет по вопросам развития науки и технологий решил приостановить аттестацию высших учебных заведений на предмет их научной деятельности до 2020 года.

По мнению экспертов, украинское образование не приспособлено к рынку труда.