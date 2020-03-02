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  • Через незвично теплу зиму Німеччина залишилася без врожаю крижаного вина
02 березня 2020, понеділок, 17:58 24
Європа 2020-03-02T19:15:02+02:00
Українські Новини
Через незвично теплу зиму Німеччина залишилася без врожаю крижаного вина

Через незвично теплу зиму Німеччина залишилася без врожаю крижаного вина

Кира Молчанова
Вино, Німеччина, глобальне потепління, Виноробство
Вино. Фото: pixabay
Вино. Фото: pixabay

Поки українські синоптики констатують, що справжня зима в Києві так і не настала, в Німеччині вперше не вдалося зібрати урожай винограду для вина "Айсвайн", яке роблять із заморожених ягід: у країні не було морозів, здатних заморозити виноградини.

Про це повідомляє Німецький інститут вина.

У повідомленні говориться, що жодному з 13 виноробних регіонів Німеччини не вдалося зібрати врожай: там температура не опускалася нижче -7°C.

Фахівці розповіли, що в останні роки умови для виробництва крижаного вина не завжди були оптимальними. Наприклад, у 2017 році тільки 7 виробників зібрали урожай для крижаного вина. У той же час, в 2012 і 2015 році урожай зібрати вдалося всім.

На виготовлення крижаного вина також впливає те, що збір врожаю зміщується на січень і лютий, зате виноград дозріває раніше, а період, протягом якого виноград повинен бути в придатному стані, стає довшим.

В інституті припустили, що, якщо зими продовжать бути теплими, "Айсвайн" може стати дорогою рідкістю, адже крижані вина складають лише 0,1% від загального врожаю.

Як повідомляли "Українські Новини", у Київ на SuperNatural Wine Festival не приїхали винороби з Італії з Грузії через коронавіруса.

У Китаї пояснили стрімке збільшення кількості хворих: один хворий коронавірусом заражає 2-3 здорових людей.

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