Через незвично теплу зиму Німеччина залишилася без врожаю крижаного вина

Поки українські синоптики констатують, що справжня зима в Києві так і не настала, в Німеччині вперше не вдалося зібрати урожай винограду для вина "Айсвайн", яке роблять із заморожених ягід: у країні не було морозів, здатних заморозити виноградини.

Про це повідомляє Німецький інститут вина.

У повідомленні говориться, що жодному з 13 виноробних регіонів Німеччини не вдалося зібрати врожай: там температура не опускалася нижче -7°C.

Фахівці розповіли, що в останні роки умови для виробництва крижаного вина не завжди були оптимальними. Наприклад, у 2017 році тільки 7 виробників зібрали урожай для крижаного вина. У той же час, в 2012 і 2015 році урожай зібрати вдалося всім.

На виготовлення крижаного вина також впливає те, що збір врожаю зміщується на січень і лютий, зате виноград дозріває раніше, а період, протягом якого виноград повинен бути в придатному стані, стає довшим.

В інституті припустили, що, якщо зими продовжать бути теплими, "Айсвайн" може стати дорогою рідкістю, адже крижані вина складають лише 0,1% від загального врожаю.

Як повідомляли "Українські Новини", у Київ на SuperNatural Wine Festival не приїхали винороби з Італії з Грузії через коронавіруса.

У Китаї пояснили стрімке збільшення кількості хворих: один хворий коронавірусом заражає 2-3 здорових людей.